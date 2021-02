Dubajska princesa se boji za svoje življenje

Dubaj, 17. februarja - Dubajska princesa Šejka Latifa je v posnetkih, ki jih je v torek objavil britanski BBC, opozorila, da je zaprta in da se boji za svoje življenje, odkar je leta 2018 skušala zbežati iz Dubaja. Princesa se ni pokazala v javnosti od poskusa pobega. V torek objavljeni posnetki pa so nastali približno eno leto potem, ko so jo vrnili v Dubaj.