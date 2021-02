Ljubljana, 17. februarja - Poslanka Levice Nataša Sukič bo dala ob 12.20 (oz. po koncu novinarske konference strank Levica, LMŠ, SD in SAB) v medijskem središču DZ na Šubičevi 4 izjavo za medije o podpori zakonodajni iniciativi Inštituta 8. marec, ki zbira podporo državljanov za redefinicijo kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja, so sporočili iz Levice.