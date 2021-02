Sodišče prvo skupino obtoženih v zdravstvu spoznalo za krive

Ljubljana, 17. februarja - Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je v sojenju zaradi korupcije v zdravstvu prvo skupino obtoženih spoznal za krive sprejemanja oz. dajanja nedovoljenih daril. Sodišče je zdravnikom in nekdanjemu komercialistu v podjetju Emporio Medical izreklo od 10 mesecev do treh let zaporne kazni, denarne kazni in odvzem premoženja. Sodba še ni pravnomočna.