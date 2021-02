Unicef poziva h krepitvi zaupanja v cepiva in reševanju krize duševnega zdravja

New York, 17. februarja - Izvršna direktorica Sklada ZN za otroke (Unicef) Henrietta Fore je v letnem odprtem pismu opozorila, da je pandemija covida-19 razkrila številne izzive in priložnosti. Pozvala je k obnovi globalnega zaupanja v cepiva, reševanju izzivov na področju duševnega zdravja in dobrega počutja mladih ter premostitvi digitalnih razlik.