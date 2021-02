Svet za vinogradništvo in vinarstvo tudi o koronski pomoči

Ljubljana, 17. februarja - Svet za vinogradništvo in vinarstvo je na četrti seji v torek z ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom med drugim razpravljal o pomoči, ki jo lahko v panogi še pričakujejo zaradi epidemije covida-19. Prisotni so se zavzeli za ukrepe krizne destilacije in kriznega skladiščenja vina ter zelene trgatve tudi v letošnjem letu.