Raziskava: Okrevanje nemškega gospodarstva zaostaja, a razpoloženje v industriji pozitivno

Berlin/Ljubljana, 17. februarja - Eno leto po začetku pandemije covida-19 so poslovne razmere in pričakovanja v nemškem gospodarstvu še daleč od predkrizne ravni. To sicer ne velja za industrijska podjetja, ki ostajajo močna ter še naprej proizvajajo in izvažajo, je pokazala raziskava Združenja nemških gospodarskih zbornic (DIHK) med več kot 30.000 nemškimi podjetji.