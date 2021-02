Italijanski muzeji so po ponovnem odprtju zabeležili dober obisk

Rim, 17. februarja - Muzeji v Italiji so po ponovnem odprtju zabeležili dober obisk. V galeriji Uffizi v Firencah so od odprtja pred dvema tednoma našteli 20.000 obiskovalcev. Dobro obiskani so tudi Vatikanski muzeji, ki so bili, v nasprotju z drugimi italijanskimi muzeji, odprti tudi v soboto.