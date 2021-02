Ljubljana, 17. februarja - Novinarska konferenca SD, LMŠ, Levice in SAB, na kateri bodo predstavili zahtevo za sklic izredne seje DZ glede priprave nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, bo ob 11.30 v preddverju državnega sveta v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SD. (STA)