WHO: Število novih primerov koronavirusa minuli teden upadlo za 16 odstotkov

Ženeva, 17. februarja - Število novih primerov okužb z novim koronavirusom je minuli teden na svetovni ravni upadlo za 16 odstotkov in je znašalo 2,7 milijona, približno 500.000 manj kot v tednu pred tem, je pozno v torek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Za deset odstotkov se je zmanjšalo tudi število smrti zaradi covida-19, našteli so jih 81.000.