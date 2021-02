Pandemija covida-19 se v ZDA še naprej umirja

New York, 17. februarja - V ZDA število novih okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19 še naprej pada. V torek so potrdili 989 smrti zaradi covida in 54.000 novih okužb, kar je 2000 okužb manj kot v ponedeljek. Tedensko povprečje okužb v ZDA je prvič od lanskega novembra padlo pod 90.000.