Dnevnik o spremembi volilne zakonodaje (17. 2.)

Ljubljana, 16. februarja - Zoran Potič v komentarju Gnili politični kompromisi piše o uskladitvi volilne zakonodaje, ki jo je poslancem pred dvema letoma naložilo ustavno sodišče. Poslanci so danes zahtevo sodnikov sicer izpolnili, a so meje volilnih okrajev v ducat primerih zgolj popravili, to pa po avtorjevem mnenju ne odpravlja ključnih problemov.