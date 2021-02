Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 2.)

Ljubljana, 16. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o neuspešni nezaupnici vladi Janeza Janše, o spodbudnejših ocenah Inštituta Jožef Štefan (IJS) glede poteka epidemije pri nas in o nekaterih sprostitvah omejitvenih ukrepov na področju športa. Poročale so tudi o stavki taksistov zaradi obveznega testiranja in o gradnji domov za starejše.