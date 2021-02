Rožman na klopi Rijeke do leta 2024

Zagreb/Reka, 16. februarja - Hrvaška nogometna ekipa Rijeka je podaljšala pogodbo s slovenskim trenerjem Simonom Rožmanom do leta 2024, so danes potrdili v reškem klubu. Podaljšanje pogodbe pomeni, da uprava kluba na čelu s predsednikom Damirjem Miškovićem zaupa Rožmanu kljub aktualni rezultatski krizi in bledih predstavah.