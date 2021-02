Alpine bo predstavil dirkalnik na isti dan kot Mercedes

London, 16. februarja - Predsezona formule 1, ki tradicionalno pomeni predstavitve novih dirkalnikov za prihajajoče leto, dobiva obrise. Potem ko so v ponedeljek pri McLarnu kot prvi v karavani že razkrili bolid za novo sezono, so zdaj še pri treh moštvih določili datume. Svetovni prvak Mercedes in Alpine, nekdanji Renault, bosta dirkalnika razkrila na isti dan, 2. marca.