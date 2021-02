Pahor s predsedniki parlamentarnih strank prihodnji teden v sredo

Ljubljana, 16. februarja - Skupno srečanje predsednika republike Boruta Pahorja s predsedniki parlamentarnih strank bo prihodnji teden v sredo. Termin so uskladili s sedmimi predsedniki strank, ki so udeležbo potrdili, so za STA pojasnili v Pahorjevem uradu. Z njimi se pred skupnim srečanjem sestaja tudi posamično, govora je predvsem o izhodu iz krize in predsedovanju EU.