Na sodišču predobravnavni narok za Petana in DZS zaradi obtožb o zlorabi položaja

Koper, 17. februarja - Na koprskem okrožnem sodišču bo danes predobravnavni narok za obtožene v primeru domnevnega izčrpavanja Term Čatež oz. podjetij iz kroga DZS. Med obtoženimi kaznivega dejanja zlorabe položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju so med drugim predsednik uprave DZS Bojan Petan, finančnik Bogdan Pušnik ter družbi DZS in MS Invest.