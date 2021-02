Na pomurski avtocesti priključek Pince znova odprt

Pince, 16. februarja - Na pomurski avtocesti je priključek Pince v smeri proti Lendavi znova odprt. Priključek in počivališče sta bila okoli dve uri zaprta zaradi uhajanja plina na bencinskem servisu. Do večje materialne škode ni prišlo. Avtocesta med madžarsko mejo in Mursko Soboto je bila ves čas odprta, saj je dokaj močan veter plin potegnil v nasprotno smer.