Evropska vesoljska agencija išče nove astronavte

Bruselj, 16. februarja - Evropska vesoljska agencija (ESA) po več kot desetletju išče nove astronavte in bo 31. marca objavila razpis, na katerega se bodo kandidati in kandidatke lahko prijavili do 28. maja. "Čas je, da poiščemo nove astronavte in prepričan sem, da bomo našli najboljše," je danes na novinarski konferenci dejal generalni direktor ESA Jan Wörner.