Ljubljanska borza: Najbolj prometne delnice NLB

Ljubljana, 16. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,76 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 2,64 milijona evrov poslov, daleč največ z delnicami NLB. Te so pridobile 1,18 odstotka. Navzgor so šle tudi ostale pomembnejše delnice, razen delnic Triglava in Cinkarne.