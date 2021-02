Trgovinska zbornica prevzema organizacijo testiranj za zaposlene v panogi

Ljubljana, 16. februarja - Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) bo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in izvajalci v sredo pričela z organizacijo brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovinski dejavnosti. S tem želi številne trgovske subjekte razbremeniti nalog, ki so povezane z organizacijo testiranj za njihove zaposlene, so sporočili iz TZS.