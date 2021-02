Pri Mladinski knjigi sveženj petih knjig za najmlajše

Ljubljana, 16. februarja - Pri Mladinski knjigi so izdali pet knjig za otroke: slikanico Anje Štefan in Hane Stupica Zajčja hišica, slikanico Marije Lucije Stupica, s katero so počastili 70. obletnico umetničinega rojstva, zgodbe Tinke Bačič Gumbki ter pesmi Blaža Lukana Fantek in punčka. Poskrbeli so še za prevod slikanice Anje Tuckermann Nusret in krava.