Zaradi uhajanja plina na bencinski črpalki zaprto počivališče Pince

Pince, 16. februarja - Zaradi uhajanja plina na bencinskem servisu je na pomurski avtocesti trenutno zaprt priključek Pince v smeri proti Lendavi in počivališče. Kot so za STA povedali na Policijski upravi Murska Sobota, je prišlo do uhajanja plina na plinskem rezervoarju, zaradi česar je okolica zavarovana, gasilci pa so poskrbeli za zaprtje ventila.