Gradbinci vlado pozivajo k odpravi omejitev pri zunanjih delih

Ljubljana, 16. februarja - Gradbinci, združeni v sekciji gradbincev pri OZS, so vlado pozvali, naj se jim omogoči opravljanje vseh storitev na področju gradbeništva. Sedaj lahko delajo zgolj na nenaseljenih gradbiščih, hišah in stanovanjih. "V praksi to pomeni, da ne smejo delati niti fasade, kar je nerazumna omejitev," so izpostavili.