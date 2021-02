Atene, 16. februarja - Grčijo so zajeli obilno sneženje, kakršnega ne pomnijo že več let, močan veter in hud mraz. Hladna fronta Medeja je po navedbah vremenoslovcev prestolnici Atene prinesla največ snega v zadnjem desetletju, zahtevala pa je tudi dve smrtni žrtvi.