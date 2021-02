Žalski policist in zdravniška ekipa rešili življenje voznici

Žalec, 16. februarja - Žalski policist in zdravniška ekipa sta v ponedeljek rešila življenje voznici, ki je doživela srčni zastoj. S skupnimi močmi so voznico, ki je trčila v odbojno ograjo, ohranili pri življenju, njihova takojšnja pomoč je bila v tem primeru ključnega pomena za njeno življenje, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.