Predlog za možnost tajnega glasovanja na daljavo končal zakonodajno pot

Ljubljana, 16. februarja - Poslanske skupine so na izredni seji DZ v ponedeljek ponovile svoja stališča do predloga sprememb poslovnika DZ, s katerim bi na predlog LMŠ, SD, Levice in SAB poslancem v primeru izrednih okoliščin, tudi epidemije, omogočili tajno glasovanje na daljavo. Predlog, ki na komisiji za poslovnik ni dobil dvotretjinske večine, je končal zakonodajno pot.