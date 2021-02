V newyorškem Metropolitanskem muzeju razstava Goyinih risb in grafik

New York, 17. februarja - V newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti je na ogled razstava z naslovom Goya: Sanje, vizije, nočne more. Kot piše na spletni strani muzeja, razstava raziskuje, kako se je španski umetnik Francisco de Goya v risbah in grafikah odzival na burne družbene in politične spremembe v svetu okoli njega. Na ogled bo do 2. maja.