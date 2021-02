Pokljuka ostaja brez gledalcev do konca prvenstva

Pokljuka, 16. februarja - Organizatorji svetovnega prvenstva v biatlonu, ki v teh dneh poteka na Pokljuki, so morali zaradi slabih epidemioloških razmer odpovedati gostoljubje gledalcem, vseeno pa so želeli vsaj nekaj navijaškega vzdušja ustvariti z obiskom zdravstvenih delavcev. A po besedah Marjana Dolinška s šolskega ministrstva tudi to ni mogoče.