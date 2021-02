Avstralija odobrila uporabo cepiva AstraZenece

Canberra, 16. februarja - Avstralski regulator je danes odobril uporabo cepiva AstraZenece in oxfordske univerze proti covidu-19 v Avstraliji. Uporabo cepiva so odobrili za starejše od 18 let, odločitev o cepljenju starejših od 65 let pa bodo sprejemali za vsak primer posebej, je sporočil regulator TGA. Zagotovil pa je, da ni nobenih varnostnih skrbi glede cepiva.