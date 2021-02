V hrvaški Istri nameravajo marca odpreti terase gostinskih lokalov

Zagreb/Pulj, 16. februarja - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah po 6686 testih potrdili 274 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 18 bolnikov s covidom-19, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite. V istrski županiji so danes napovedali, da bodo zaradi ugodnih epidemioloških razmer najverjetneje 1. marca odprli terase gostinskih lokalov in restavracij.