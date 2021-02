Kranjec v osmini finala proti Radamusu, Hrovatova proti Bassinovi

Cortina d'Ampezzo, 16. februarja - V izločilne boje paralelnega veleslaloma na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo so se uvrstili tudi štirje Slovenci Meta Hrovat in Tina Robnik z drugim in tretjim časom kvalifikacij ter Žan Kranjec in Štefan Hadalin s četrtim in 16. Kranjca v osmini finala čaka Američan River Adamus, Hrovatovo domačinka Marta Bassino.