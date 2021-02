Izbranih devet pesniških zbirk za 18. festival Pranger

Ljubljana/Rogaška Slatina, 16. februarja - Na festivalu Pranger je vsako leto v ospredju devet izbranih pesniških zbirk. Že 18. Pranger bo letos v Rogaški Slatini in Ljubljani potekal od 6. do 10. julija, po tri zbirke z letnico 2020, ki bodo "dane na pranger", pa so tudi letos izbrali kritiki Peter Semolič, Diana Pungeršič in Veronika Šoster. Ob zrelih delih nabor vključuje tudi prvenca.