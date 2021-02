Na poledenelem pobočju Kolovrata zdrsnili planinki

Tolmin, 16. februarja - Na markirani planinski poti med Kovačič planino proti točki Na Gradu, približno 200 metrov pod cesto na pobočju Kolovrata na Tolminskem, sta na poledeneli snežni podlagi v ponedeljek zdrsnili planinki, stari 61 in 60 let, ter se huje poškodovali, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica.