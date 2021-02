Sredstva podnebnega sklada predvidoma tudi za sežig komunalnega blata

Ljubljana, 16. februarja - Ministrstvo za okolje in prostor bi v okviru programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za obdobje 2021-2023 sredstva - skupaj je v treh letih predvidenih 355 milijonov evrov - med drugim namenilo za predelavo odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav v obliki monosežiga. Za to so predvideli 13 milijonov evrov.