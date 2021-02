Španska policija prijela raperja, obsojenega zaradi kritiziranja oblasti

Barcelona, 16. februarja - Španska policija je danes prijela kontroverznega raperja, ki se je skupaj s privrženci uprl obsodbi na zaporno kazen zaradi kritiziranja oblasti in se zabarikadiral na območju Univerze v Lleidi v Kataloniji. Njegova obsodba je bila sicer sporna in je sprožila množične proteste v Madridu in Barceloni.