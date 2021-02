Umrl eden od očetov salse Johnny Pacheco

Santiago de los Caballeros, 16. februarja - V New Jerseyju je v ponedeljek v starosti 85 let umrl Johnny Pacheco, po rodu iz Dominikanske republike, ki je veljal za enega od očetov salse, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glasbenik, skladatelj in producent je ustanovil založbo Fania Records ter skupino Fania All Stars, s katero so nastopali Celia Cruz, Hector Lavoe in Willie Colon.