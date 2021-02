Ustavno sodišče: Brezplačno oglaševanje političnih strank v občinskih glasilih v nasprotju z zakonom

Ljubljana, 16. februarja - Ustavno sodišče se je na pobudo računskega sodišča opredelilo do ustavnosti in zakonitosti nekaterih občinskih aktov oziroma njihovega načina financiranja političnih strank. V konkretnem primeru občine Trebnje so ustavni sodniki odpravili določilo odloka o izdajanju občinskega glasila, ki je političnim strankam omogočal brezplačno oglaševanje.