V središču Maribora odganjala zimo pisana druščina maškar

Maribor, 16. februarja - Čeprav letos ni bilo tradicionalne pustne povorke, je mariborske mestne ulice in Glavni trg danes dopoldne popestrila pisana druščina individualnih maškar, ki so preganjale zimo. Bolj kot zmaga na tekmovanju za najboljšo masko jih je k sprehodu po mestu navdihnilo lepo vreme in dejstvo, da so po več mesecih sproščene omejitve zaradi covida-19.