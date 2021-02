Na dvorišču hiše grozil in s sekiro poškodoval vrata, nadstrešek in žleb

Črnomelj, 16. februarja - Črnomaljske policiste so v ponedeljek nekaj po 13. uri poklicali na pomoč z Ulice Heroja Stariha v Črnomlju, kjer naj bi nasilnež na dvorišču stanovanjske hiše grozil in s sekiro poškodoval vrata stanovanjske hiše, nadstrešek in žleb. Policisti so 37-letniku odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, kjer pa je prav tako razgrajal.