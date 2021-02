Cene nafte še navzgor

Singapur, 16. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju še nekoliko zvišale. Niso pa več dosegle tolikšne rasti kot v minulih dneh. V ponedeljek so se cene za nafto brent povzpele na najvišjo raven od začetka lanskega leta. Na cene vpliva tudi prodor polarnega zraka vse do juga ZDA, ki je okrnil črpanje in predelavo nafte v državi.