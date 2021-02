Umrl nekdanji zvezdnik NFL Vincent Jackson

Tampa, 16. februarja - Umrl je nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa in lige NFL Vincent Jackson, ki je v karieri igral za San Diego Chargers in Tampa Bay Buccaneers, poročajo tuje agencije. Jacksona, trikratnega udeleženca tekme zvezd, so našli mrtvega v hotelski sobi na Floridi, so sporočile lokalne oblasti.