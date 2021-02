Huda zima prizadela osrednji del ZDA

Dallas, 16. februarja - Sneg, led in mraz so v ponedeljek prizadeli osrednji del ZDA vse od kanadske meje do Mehiškega zaliva, kjer je tudi največ težav. V Chisholmu v Minnesoti so namerili minus 39 stopinj Celzija, temperature pa so padle globoko pod ničlo tudi v teksaškem San Antoniu in Houstonu.