Senatorji pozivajo Bidna k nadaljnjemu spodbujanju investicij v energetsko infrastrukturo srednje in vzhodne Evrope

Washington, 16. februarja - Senatorji iz republikanskih in demokratskih vrst so administracijo predsednika Josepha Bidna pozvali, naj nadaljuje s spodbujanjem naložb v energetsko infrastrukturo srednje in vzhodne Evrope, skladno z dogovorom, ki ga je sprejela administracija Donalda Trumpa. Ta je lani obljubila milijardo dolarjev za investicijski sklad pobude Tri morja.