Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 2.)

Ljubljana, 15. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o današnji parlamentarni razpravi, ki je spremljala glasovanje o nezaupnici. Kot so zapisali, po pričakovanjih nezaupnica ne bo izglasovana. Italijanska tiskovna agencija Ansa in srbska Tanjug sta poročali tudi o sproščanju nekaterih ukrepov ob izboljšanju epidemiološkega stanja v Sloveniji.