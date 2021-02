Finančni ministri EU o okrevanju

Bruselj, 16. februarja - Finančni ministri EU bodo danes na virtualnem zasedanju izmenjali mnenja o prioritetah v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost. Zakonodaja za mehanizem za okrevanje naj bi začela veljati v petek. Od takrat bodo lahko članice uradno posredovale svoje načrte Evropski komisiji. Praviloma morajo to storiti do konca aprila.