EU čaka težka razprava o umikanju javne podpore podjetjem

Bruselj, 15. februarja - Finančni ministri držav v območju evra so danes virtualno razpravljali o vplivu pandemije covida-19 na podjetniški sektor in o vprašanju solventnosti podjetij. EU čaka težka razprava o tem, kako se lotiti postopnega umikanja javne podpore podjetjem in preprečiti strmo rast insolventnosti ter kako ločiti vzdržna podjetja od nevzdržnih.