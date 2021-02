Razprava o konstruktivni nezaupnici končana, poslanci zdaj na tajno glasovanje

Ljubljana, 15. februarja - Poslanke in poslanci so končali razpravo o konstruktivni nezaupnici vladi Janeza Janše s kandidatom za mandatarja Karlom Erjavcem. V sklepnem delu je bilo slišati zlasti poslance KUL, ki so uperili kritiko zoper vlado in obljubili prijaznejšo politiko, ki bo spoštovala vladavino prava. V SDS so jim očitali razglašenost in pomanjkanje programa.