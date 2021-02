WHO odobril uporabo cepiva AstraZenece in s tem njegovo distribucijo preko Covaxa

Ženeva, 15. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes dovolila nujno uporabo cepiva AstraZenece in oxfordske univerze proti covidu-19. S tem je odprla pot tudi za distribucijo več sto milijonov odmerkov tega cepiva v okviru programa Covax revnim državam po svetu, ki še nimajo cepiv in zato cepljenja še niso začele.