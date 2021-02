Zaradi pomanjkanja cepiva proti covidu-19 v Riu de Janeiru prekinili cepljenje

Rio de Janeiro, 15. februarja - Župan Ria de Janeira Eduardo Paes je danes sporočil, da bodo zaradi pomanjkanja cepiva do prihodnjega tedna prekinili cepljenje proti covidu-19. "Obvestili so me, da novi odmerki cepiva niso prispeli," je na Twitterju sporočil župan tega drugega največjega mesta v Braziliji.