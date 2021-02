Ob smrti Nevenke Koprivšek številna sožalja iz Slovenije in tujine

Ljubljana, 15. februarja - Ob smrti Nevenke Koprivšek se vrstijo sožalja iz Slovenije in tujine. V Gledališču Glej, ki ga je nekaj let vodila kot umetniška direktorica, so zapisali, da jih je obšla neizmerna žalost ob izgubi prve slovenske neodvisne producentke - "originala, po katerem se še vedno vsi zgledujemo", na Mol pa so izpostavili njeno vizijo in željo po boljšemu.